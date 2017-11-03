Мурманская область. Арктика03.11.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 7 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 ноября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 36; ул. Нахимова, 11а.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Шабалина, 19, 21, 35;
9.00 – 20.00 - ул. Кильдинская, 9; Верхнеростинское шоссе, 11, 13, 15, 17.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 15.00 - ул. Зеленая, 32, 34;
9.00 – 23.00 - Речной проезд, 2; ул. Ивченко, 8; ул. Свердлова, 49.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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