Плановые отключения в Мурманске на 7 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 ноября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 17.00 - переулок Охотничий, 21, 23;
9.00 – 16.00 - ул. Кильдинская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 9; Верхнеростинское шоссе, 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9;
9.00 – до выполнения - ул. Заводская (мкр.Росляково), 5; ул. Советская (Росляково), 1, 2, 3, 9, 5, 5 (корп. 2), 6; Североморское шоссе (мкр.Росляково), 10, 12, 14, 8.
От горячего и холодного водоснабжения:
10.00 – 16.00 - ул. Старостина, 49.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - просп. Кольский, 68, 72, 78, 84; ул. Полярные Зори, 41 (корп. 2); просп. Героев-североморцев, 15 (корп. 1), 13, 49, 51; ул. Гарнизонная, 10, 20, 22, 24; ул. Каменная, 2 (корп. 2).
От электроснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Зои Космодемьянской, 18, 24, 26, 28, 30.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.