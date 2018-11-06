Четыре команды поборются в финале Региональной Мурманской лиги КВН за поездку в СочиА мужики-то ещё не знают! В России могут ограничить число точек по продаже алкоголя
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика06.11.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 7 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 ноября.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 17.00 - переулок Охотничий, 21, 23;

9.00 – 16.00 - ул. Кильдинская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 9; Верхнеростинское шоссе, 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9;

9.00 – до выполнения - ул. Заводская (мкр.Росляково), 5;  ул. Советская (Росляково), 1, 2, 3, 9, 5, 5 (корп. 2), 6;  Североморское шоссе (мкр.Росляково), 10, 12, 14, 8.

От горячего и холодного водоснабжения:

10.00 – 16.00 -  ул. Старостина, 49.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - просп. Кольский, 68, 72, 78, 84; ул. Полярные Зори, 41 (корп. 2);  просп. Героев-североморцев, 15 (корп. 1), 13, 49, 51;  ул. Гарнизонная, 10, 20, 22, 24; ул. Каменная, 2 (корп. 2).

От электроснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Зои Космодемьянской, 18, 24, 26, 28, 30.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ России отсутствует спрос на знания - «BCG»
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Бывалый
06.11.18 18:16
Для увеличения пенсий нашли выход - увеличили пенсионный возраст всех граждан, убеждая их , что ни стали жить дольше, а для пушек и генеральских звёзд не нашли ничего нового, как вбухать на военные "
Комментарий к новости:Это беспрецедентное решение! Расходы на оборону и безопасность составляют 30% проекта бюджета России 2019-2021 гг
Гость
06.11.18 11:47
Если вы считаете торговый центр "Форум" центром города, то лукавите. Лучше бы на Лобова, 1 не закрывали киоск. Или Ленинский округ и Роста не достойны хорошей качественной продукции? Очень жаль, вы та
Комментарий к новости:В Мурманске открылся фирменный магазин «Тулома»
Виктор Михайлович
03.11.18 19:54
До каких пор жители должны терпеть бездеятельность администрации Ленинского района. Дворовое освещение на ул Подстаницкого, 2 не включается с августа месяца 2018 года, уже ноябрь. Неужели нельзя опера
Комментарий к новости:Будут деньги - будет свет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиЭто беспрецедентное решение! Расходы на оборону и безопасность составляют 30% проекта бюджета России 2019-2021 гг-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 41 копейку, евро – почти на 33 копейки-PRO ЭнергетикуВыработка электроэнергии на Кольской АЭС в октябре выросла на 128 млн кВтч-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 ноября-PRO Нефть и газВ сентябре резко упала добыча нефти в Норвегии-PRO ЗаконыМалообеспеченных россиян освободят от обязанности подтверждать отсутствие долгов по оплате услуг ЖКХ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.11.18: Средний чек в сетях крупнейших ритейлеров за девять месяцев сократился на 0,3% (с поправкой на размер инфляции). Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 76 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика