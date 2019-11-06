Плановые отключения в Мурманске на 7 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 ноября.
От горячего водоснабжения:
с 11.20 6 ноября до выполнения работ 8 ноября – ул. Капитана Орликовой, 20, 21;
с 9.00 7 ноября до выполнения работ 8 ноября – ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 1).
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.00 - ул. Воровского, 15, 17;
9.00 – 17.00 - ул. Бондарная, 28, 32, 34; ул. Баумана, 42, 44.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Павлова, 57, 59; ул. Полярные Зори, 40, 41 (корп. 1); просп. Героев-североморцев, 9 (корп. 2), 11 (корп. 1), 61/21; ул. Хлобыстова, 14 (корп. 2).
От электроснабжения:
11.00 – 14.00 - просп. Кольский, 86.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.