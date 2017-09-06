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Мурманская область. Арктика06.09.17 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 7 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 сентября.

От горячего водоснабжения:

00.00 – 06.00 - просп. Ленина, 63, 63а; ул. Воровского, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21; ул. Капитана Буркова, 16; ул. Комсомольская, 3, 3а, 3б; ул. Профсоюзов, 17/12, 22; ул. Пушкинская, 3, 3а, 5, 7; ул. Софьи Перовской, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15а, 16а, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23/19;

9.00 – 16.30 - ул. Зои Космодемьянской, 22, 24; 10.00 – 17.00 ул. Капитана Орликовой, 18.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 15.00 - ул. Старостина, 93.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Аскольдовцев, 11, 15, 17, 19; ул. Чумбарова-Лучинского, 20, 22, 24;

14.00 – 17.00 - ул. Капитана Орликовой, 18;

с 9.00 - до окончания работ – ул. Приморская (п. Росляково), 7, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Павлова, 2, 3; ул. Адмирала Лобова, 32, 34; ул. Папанина, 22; ул. Софьи Перовской, 8, 16.

От электроснабжения:

8.00 – 16.00 - ул. Хлобыстова, 33;

11.00 – 14.00 - ул. Шевченко, 16а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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