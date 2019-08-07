В Мурманской области с 17 августа открывается осенний сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую и боровую дичьВ Мурманской области начала работу «горячая линия» ЖКХ - 8-800-250-78-25
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.08.19 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 8 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 8 августа.

Остановка котельных:

с 8.00 23 июля до 24.00 12 августа – остановка котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские теплосети») – 67 домов;

с 0.00 1 августа до 24.00 12 августа – остановка котельной «Роста» (АО «Мурманэнергосбыт») – 114 домов;

с 8.00 22 июля до 24.00 23 августа - остановка котельной АО «ММРП» – 18 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8.00 6 августа до 24.00 8 августа - опрессовка тепловых сетей от котельной «Абрам-Мыс» – 16 домов (АО «МЭС»); 

с 8.00 8 августа до 24.00 9 августа - опрессовка теплосети  Котельная ТЦ «Росляково Южное»  –  12 домов;

с 8.00 6 августа до 24.00 12 августа - опрессовка теплосети от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») –  564 дома.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Шевченко, 1а, 6, 6а, 8, 10, 14; просп. Кольский, 186;

9.00 – 23.00 - ул. Домостроительная, 11;  ул. Свердлова, 25, 27, 29.

От газоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Советская, 11, 13 (мкр.Росляково);

9.30 – 16.30 - ул. Капитана Пономарева, 5;  ул. Чумбарова-Лучинского, 5;

10.00 – 18.00 - просп. Героев-североморцев, 3 (корп. 1).

От электроснабжения:

10.00 – 13.00 -  ул. Адмирала Лобова, 27 (корп. 1).

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ России 26% детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЗачем подружился кандидат в губернаторы с лжежурналистом?
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Viktop
07.08.19 13:26
А где Вы видели или слышали,что есть какието законы которые выполняются "верхом"
Комментарий к новости:Наложение ареста на единственное жильё признано законным
Наталья
07.08.19 13:16
А, ну да, рожайте детей, выполняя программу партии и правительства, и при выписке в "муниципальную старую деревяшку" из тёплого роддома с отоплением по велению "волшебной кнопки", сразу же десятидневн
Комментарий к новости:Придёт тепло в квартиры мурманчан, но надо потерпеть немного
Иван
07.08.19 06:31
А резервную станцию что трудно ввести в эксплуатацию когда одна ремонтируется перебросить тепло на другую. Или это опять не выгодно?
Комментарий к новости:Заполярную «печь» быстро растопить нельзя!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Остров ненужных людей». Художественный сериал, 11 серия (16+)22:45Городские хроники (6+)
-PRO ДеньгиНа некоторых АЗС Мурманской области отмечается рост цен на бензин-PRO ВалютуКурс евро снизился на 18 копеек, доллар потерял 10 копеек-PRO Энергетику80 процентов всех ремонтных работ в филиале «Колэнерго» выполняется хозспособом-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 8 августа-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыПенсионные страдания: при Минэкономразвития создана и уже провела первое заседание профильная экспертная группа по НПФ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 298 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика