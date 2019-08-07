Плановые отключения в Мурманске на 8 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 8 августа.

Остановка котельных:

с 8.00 23 июля до 24.00 12 августа – остановка котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские теплосети») – 67 домов;

с 0.00 1 августа до 24.00 12 августа – остановка котельной «Роста» (АО «Мурманэнергосбыт») – 114 домов;

с 8.00 22 июля до 24.00 23 августа - остановка котельной АО «ММРП» – 18 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8.00 6 августа до 24.00 8 августа - опрессовка тепловых сетей от котельной «Абрам-Мыс» – 16 домов (АО «МЭС»);

с 8.00 8 августа до 24.00 9 августа - опрессовка теплосети Котельная ТЦ «Росляково Южное» – 12 домов;

с 8.00 6 августа до 24.00 12 августа - опрессовка теплосети от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Шевченко, 1а, 6, 6а, 8, 10, 14; просп. Кольский, 186;

9.00 – 23.00 - ул. Домостроительная, 11; ул. Свердлова, 25, 27, 29.

От газоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Советская, 11, 13 (мкр.Росляково);

9.30 – 16.30 - ул. Капитана Пономарева, 5; ул. Чумбарова-Лучинского, 5;

10.00 – 18.00 - просп. Героев-североморцев, 3 (корп. 1).

От электроснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Адмирала Лобова, 27 (корп. 1).

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.