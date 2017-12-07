Плановые отключения в Мурманске на 8 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 8 декабря.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 - 15.00 - просп. Героев-североморцев, 81, 83/1; ул. Ивченко, 3.
От холодного и горячего водоснабжения:
11.00 - 13.00 - ул. Крупской, 36, 38.
От газоснабжения:
9.00 - 16.30, ул. Зелёная, 78;
9.30 - 16.30 - просп. Кирова, 22; просп. Ленина, 94; ул. Володарского, 4.
От электроснабжения:
11.00 - 13.00 - просп. Кольский, 106 корп. 4;
13.00 - 15.00 - ул. Зои Космодемьянской, 16.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.