Плановые отключения в Мурманске на 8 февраля

07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?

Инфляция всю прибавку в зарплате съедает

Такое противоречие только у нищих

Зарплата растёт у одних, а доходы падают у других

Росстат и министр запутались в цифрах

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