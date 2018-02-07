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Мурманская область. Арктика07.02.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 8 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 8 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 6 февраля до 16 часов 8 февраля - Кольский просп., 103; ул. Баумана, 2;

10.00 – 15.00 – просп. Кирова, 31, 31а; ул. Зелёная, 47, 47а; ул. Каменная, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Скальная, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 11А, 13, 13а, 15а;

9.00 – 17.00 - Охотничий переулок, 11.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 – просп. Героев-североморцев, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9/3, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 13, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

 

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