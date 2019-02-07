Плановые отключения в Мурманске на 8 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 8 февраля.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 15.00 - ул. Октябрьская, 38.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 7 февраля до 16.00 8 февраля – прос. Кольский, 169, 171, 173;
9.00 – 12.00 - ул. Старостина, 93.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Адмирала Лобова, 51; ул. Сивко, 9; ул. Сафонова, 43, 45, 47.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Павлова, 5, 9; просп.Ленина, 50; ул. Свердлова, 8 (корп. 2, 3, 4); ул. Хлобыстова, 23, 25;
10.00 – 16.00 - ул. Александрова, 22.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.