Плановые отключения в Мурманске на 8 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 8 июля.
Остановка котельных:
с 8.00 25 июня до 24.00 8 июля - остановка от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») - 564 дома;
с 0.00 2 июля до 24.00 15 июля - остановка от Северной котельной (АО «МЭС») – 492 дома.
От горячего водоснабжения:
с 12.00 4 июля до выполнения работ - ул. Дежнева, 14, 16, 18, 20;
с 9.00 1 июля до 17.00 8 июля – просп. Ленина, 96, 98, 100; ул. Карла Либкнехта, 9, 11, 11а, 15, 15а, 19/15; ул. Октябрьская, 8, 10, 12, 14, 16, 18/13;
с 15.20 5 июля до выполнения работ 8 июля - переулок Терский, 9;
с 13.00 5 июля 18.00 8 июля - ул. Старостина, 37;
с 12.00 2 июля до выполнения работ 12 июля - пр-д. Капитана Тарана, 20.
От холодного и горячего водоснабжения:
8.30 – 19.00 - ул. Книповича, 29, 33 корп. 2; ул. Полярные Зори, 17 корп. 2, 17 корп. 3, 17 корп. 4;
8.30 – 23.00 – просп. Ленина, 25, 27, 29, 31, 31а; ул. Генерала Журбы, 1, 4 и 4а.
От холодного водоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Крупской, 42.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.