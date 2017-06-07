ОБЛАКА: Дети, которые защищаютОБ ДПС ГИБДД предупреждает об изменении организации дорожного движения в центре Мурманска 12 июня
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.06.17 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 8 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 8 июня.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 5 июня до 17 часов 8 июня - ул. Полярные Зори, 25 (корп. 1);

с 9 часов 7 июня до 16 часов 8 июня - ул. Полярный Круг, 10, 11;

9.00 – 16.00 - ул. Пономарева, 9 (корп. 1,2).

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 16.00 - ул. Зои Космодемьянской, 34, 36; ул. Копытова, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; ул. Крупской, 18.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Пономарева, 3, 5, 5а; просп. Кольский, 26, 28, 30, 32, 34.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.59 - ул. Халатина, 11, 13, 15; ул. Чумбарова-Лучинского, 12; просп. Кольский, 30;

9.00 – до выполнения работ - ул. Аскольдовцев, 26 (корп.1, 2, 3), 14, 18, 22, 30 (корп.1), 30а, 30 (корп.2), 32, 34; ул. Александрова, 30 (корп. 1, 2, 3).

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Фрунзе, 28,29, 29а, 30, 30а, 31, 32/6; ул. Николаева, 1/9, 3, 5, 7.

От электроснабжения:

10.00 – 11.00 - ул. Маклакова, 19, 21.

се отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Власть с народом в Интернете и соцсетях
-Нам интересно Ваше мнение
26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 625 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа.22:00«Департамент». Художественный сериал, 15 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.03:00«Международные новости». Информационная программа03:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиЯнварскую 5-тысячную прибавку к пенсии старики уже проелиВ Мурманской области спрос на микрозаймы вырос в 2,7 раза-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 9 копеек, евро - почти на 7 копеекМировые цены на нефть разворачивают курс валют-PRO ЭнергетикуКольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергииПервые книжки для малышки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 8 июняЭнергетики в центре Мурманска ночью проведут замену теплосетей-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения