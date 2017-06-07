Плановые отключения в Мурманске на 8 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 8 июня.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 5 июня до 17 часов 8 июня - ул. Полярные Зори, 25 (корп. 1);

с 9 часов 7 июня до 16 часов 8 июня - ул. Полярный Круг, 10, 11;

9.00 – 16.00 - ул. Пономарева, 9 (корп. 1,2).

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 16.00 - ул. Зои Космодемьянской, 34, 36; ул. Копытова, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; ул. Крупской, 18.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Пономарева, 3, 5, 5а; просп. Кольский, 26, 28, 30, 32, 34.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.59 - ул. Халатина, 11, 13, 15; ул. Чумбарова-Лучинского, 12; просп. Кольский, 30;

9.00 – до выполнения работ - ул. Аскольдовцев, 26 (корп.1, 2, 3), 14, 18, 22, 30 (корп.1), 30а, 30 (корп.2), 32, 34; ул. Александрова, 30 (корп. 1, 2, 3).

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Фрунзе, 28,29, 29а, 30, 30а, 31, 32/6; ул. Николаева, 1/9, 3, 5, 7.

От электроснабжения:

10.00 – 11.00 - ул. Маклакова, 19, 21.

се отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.