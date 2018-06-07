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Мурманская область. Арктика07.06.18 17:46

Плановые отключения в Мурманске на 8 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 8 июня.

От горячего  водоснабжения и отопления:

9.00 – 12.00 – просп.Кольский, 161, 163; ул. Бондарная, 7а, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 16, 22, 24, 28, 32, 34;

9.00 – 14.00 – просп. Кирова, 43. 45; ул. Баумана, 40;

9.00 – 14.30 – просп. Кольский, 28; ул. Капитана Пономарева, 3;

9.00 – 15.00 -  ул. Олега Кошевого, 12а;

9.00 – 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 31 корп. 1, 31 корп. 2; ул. Адмирала Ушакова, 1, 3, 5 корп. 1; ул. Мира, 11, 17;

9.00 – 17.00 - ул. Капитана Маклакова, 14, 15, 16;

9.00 – 18.00 -  ул. Нахимова, 24.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 8 июня  до 16.00 9 июня -  ул. Ломоносова, 10 корп. 1, 10 корп. 2.

От холодного   водоснабжения:

9.30 – 15.00 - ул. Книповича, 44 корп. 1;

8.30 – 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 27 корп. 1;

8.30 – 23.00 - ул. Декабристов, 30; ул. Генералова, 25, 27, 29/11.

От газоснабжения:

8.30 – 16.00 - ул. Молодёжная (п. Росляково), 12;

9.30 – 16.30 - ул. Новое Плато, 2а; ул. Халатина, 16.

От электроснабжения:

9.00 – 11.00 - ул. Полярные Зори, 31 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

Комментарии

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