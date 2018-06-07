Плановые отключения в Мурманске на 8 июня

Александр А не пора ли господину В.Евменькову написать новое распоряжение о возобновлении отопления жилого фонда?!! Уже более двух недель среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 С,а в отдельные дни Комментарий к новости: В Североморске отключили отопление

Zviygincew Да, честь мундира обязывает судиться. Но я понимаю, если доказывать свою невиновность, но не зарабатывать бабки на правде!!! Видимо, дело не в чести Комментарий к новости: Страдания начальника отдела кадров УМВД России по Мурманской области Александра Ермолина дорогого стоят