Плановые отключения в Мурманске на 8 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 8 июня.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 12.00 – просп.Кольский, 161, 163; ул. Бондарная, 7а, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 16, 22, 24, 28, 32, 34;
9.00 – 14.00 – просп. Кирова, 43. 45; ул. Баумана, 40;
9.00 – 14.30 – просп. Кольский, 28; ул. Капитана Пономарева, 3;
9.00 – 15.00 - ул. Олега Кошевого, 12а;
9.00 – 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 31 корп. 1, 31 корп. 2; ул. Адмирала Ушакова, 1, 3, 5 корп. 1; ул. Мира, 11, 17;
9.00 – 17.00 - ул. Капитана Маклакова, 14, 15, 16;
9.00 – 18.00 - ул. Нахимова, 24.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 8 июня до 16.00 9 июня - ул. Ломоносова, 10 корп. 1, 10 корп. 2.
От холодного водоснабжения:
9.30 – 15.00 - ул. Книповича, 44 корп. 1;
8.30 – 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 27 корп. 1;
8.30 – 23.00 - ул. Декабристов, 30; ул. Генералова, 25, 27, 29/11.
От газоснабжения:
8.30 – 16.00 - ул. Молодёжная (п. Росляково), 12;
9.30 – 16.30 - ул. Новое Плато, 2а; ул. Халатина, 16.
От электроснабжения:
9.00 – 11.00 - ул. Полярные Зори, 31 корп. 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.