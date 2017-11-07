Плановые отключения в Мурманске на 8 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 8 ноября.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 36; ул. Гагарина, 25 корп. 2; ул. Нахимова, 11а;

9.00 – 17.00 - ул. Привокзальная, 2.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - просп. Героев-североморцев, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 9 корп. 1, 9 корп. 2.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 – просп. Кольский, 70.

От энергоснабжения:

10.00 – 11.00 - ул. Баумана, 30, 32;

11.00 – 14.00 - ул. Олега Кошевого, 4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.