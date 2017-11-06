Плановые отключения в Мурманске на 8 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 8 ноября.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 36; ул. Нахимова, 11а.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Шабалина, 19, 21, 35;

9.00 – 20.00 - ул. Кильдинская, 9; Верхнеростинское шоссе, 11, 13, 15, 17.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 15.00 - ул. Зеленая, 32, 34;

9.00 – 23.00 - Речной проезд, 2; ул. Ивченко, 8; ул. Свердлова, 49.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.