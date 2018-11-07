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Мурманская область. Арктика07.11.18 17:47

Плановые отключения в Мурманске на 8 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 8 ноября.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Бабикова, 11, 12, 9.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 17.00 - ул. Гвардейская, 12 (корп. 1, 2, 3); ул. Радищева, 7, 9, 11, 13, 15.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 -  ул. Полярные Зори, 41 (корп. 3); просп. Героев-североморцев, 17 (корп. 2), 55, 53;  ул. Халатина, 8;

10.00 – 16.00 - ул. Нахимова, 27;  ул. Гагарина, 13.

От электроснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Зои Космодемьянской, 19, 33, 34, 36.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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