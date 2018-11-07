Плановые отключения в Мурманске на 8 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 8 ноября.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Бабикова, 11, 12, 9.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 17.00 - ул. Гвардейская, 12 (корп. 1, 2, 3); ул. Радищева, 7, 9, 11, 13, 15.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Полярные Зори, 41 (корп. 3); просп. Героев-североморцев, 17 (корп. 2), 55, 53; ул. Халатина, 8;
10.00 – 16.00 - ул. Нахимова, 27; ул. Гагарина, 13.
От электроснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Зои Космодемьянской, 19, 33, 34, 36.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.