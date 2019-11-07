Плановые отключения в Мурманске на 8 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 8 ноября.
От горячего водоснабжения:
с 11.20 6 ноября до выполнения работ 8 ноября – ул. Капитана Орликовой, 20, 21;
с 9.00 7 ноября до выполнения работ 8 ноября – ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 1).
От холодного водоснабжения:
с 9.00 8 ноября до выполнения работ – ул. Миронова, 1.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 68, 72, 78, 84; ул. Полярные Зори, 41 (корп. 2); просп. Героев-североморцев, 13, 17 (корп. 2), 49, 51.
От электроснабжения:
10.00 – 17.00 - ул. Куйбышева, 5, 6; ул. Павлова, 29, 31, 33; ул. Радищева, 35/8, 39, 42/10.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.