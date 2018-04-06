Плановые отключения в Мурманске на 9 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 9 апреля.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 17.:00 – просп. Героев-североморцев, 76 корп. 2, 78 корп. 2, 78 корп. 5.
От холодного водоснабжения:
9.30 – 10.30 - ул. Адмирала Ушакова, 5 корп. 1;
9.00 – 23.59 - ул. Гагарина, 18, 20, 22, 24, 45, 47 корп. 1, 47 корп. 2, 49; ул. Гаджиева, 5.
От газоснабжения:
10.00 – 16.00 - ул. Гагарина, 29.
От электроснабжения:
10.00 – 11.00 - ул. Капитана Маклакова, 21.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.