Плановые отключения в Мурманске на 9 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 9 декабря.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 15.00 - ул. Новое Плато, 5, 7.

От холодного водоснабжения:

08.30 – 23.00 - ул. Генерала Фролова, 22;

9.00 – 14.00 – просп. Ленина, 81, 83, 85, 87; ул. Володарского, 12;

9.00 – 15.00 - ул. Героев Рыбачьего, 40а, 50, 52, 54, 56.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.