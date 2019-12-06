Мурманская область. Арктика06.12.19 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 9 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 9 декабря.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Новое Плато, 5, 7.
От холодного водоснабжения:
08.30 – 23.00 - ул. Генерала Фролова, 22;
9.00 – 14.00 – просп. Ленина, 81, 83, 85, 87; ул. Володарского, 12;
9.00 – 15.00 - ул. Героев Рыбачьего, 40а, 50, 52, 54, 56.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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