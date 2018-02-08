Плановые отключения в Мурманске на 9 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 9 февраля.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 12.00 - ул. Карла Либкнехта, 17;
9.00 – 15.00 - ул. Дежнева, 16.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 23.00 - просп. Кольский, 36.
От холодного водоснабжения:
12.00 – 18.00 - ул. Новое Плато, 9, 11, 17.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Павлова, 5, 9; ул. Карла Либкнехта, 8, 30а; ул. Челюскинцев, 21а; ул. Хлобыстова, 27, 29.
От электроснабжения:
9.00 – 11.00 - просп. Кирова, 35; ул. Капитана Буркова, 19а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.