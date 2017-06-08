Плановые отключения в Мурманске на 9 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 9 июня.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 16.00 - ул. Бабикова, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Халатина, 16; ул. Ломоносова, 5.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.