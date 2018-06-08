Плановые отключения в Мурманске на 9 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 9 июня.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 12.00 - ул. Генералова, 25, 27; ул. Декабристов, 28, 30/13;

9.00 – 14.00 - ул. Баумана, 40.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 8 июня до 16 часов 9 июня - ул. Ломоносова, 10 корп. 1 и 2.

От газоснабжения:

8.30 – 16.00 - ул. Молодёжная (жилой район Росляково), 12;

10.00 – 15.00 - ул. Капитана Копытова, 42; ул. Александрова, 24/1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.