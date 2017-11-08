Плановые отключения в Мурманске на 9 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 9 ноября.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 36; ул. Нахимова, 11а.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 1.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 15.00 - ул. Зелёная, 8, 32.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - просп. Героев-североморцев, 57, 59; ул. Зелёная, 82.

От энергоснабжения:

9.00 – 10.00 - ул. Фурманова, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15; ул. Чапаева, 6, 8, 10.

09.30 – 11.00 - ул. Зои Космодемьянской, 2, 2 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.