Мурманская область. Арктика08.11.18 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 9 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 9 ноября.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - просп. Кольский, 76; ул. Полярные Зори, 41 корп. 4, 43 корп. 1; ул. Халатина, 11; просп. Героев-североморцев, 57, 59.
От электроснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Зои Космодемьянской, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Олега Кошевого, 12 корп. 1;
9.00 – 15.00 - ул. Капитана Пономарева, 11; ул. Ломоносова, 1/13;
10.00 – 12.00 - ул. Новое Плато, 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Сергей
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