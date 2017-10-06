Мурманская область. Арктика06.10.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 9 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 9 октября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 17.00 - ул. Анатолия Бредова, 5; ул. Гагарина, 19, 21; ул. Подстаницкого, 2, 4, 6, 10, 12, 16;
10.00 – 14.00 - просп. Кольский, 188, 194, 196, 198, 200, 202; ул. Героев Рыбачьего, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Шевченко, 1а, 6а.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - Речной проезд, 2; ул. Ивченко, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
Валентина
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А почему на Книповича, 22 нет горячей воды уже скоро как месяц? *** Желательно с этим вопросом обращаться в управляющую компанию или в службу 051. Редакция на такие вопросы не отвечает. На УК могу
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Мария
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