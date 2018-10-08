Плановые отключения в Мурманске на 9 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 9 октября.
От горячего водоснабжения:
С 9 часов 9 октября до 16 часов 11 октября – переулок Якорный, 6, 14
9.00 – 15.00 - проспект. Ленина, 98, 100, ул. Карла Либкнехта, 9, 11.
От холодного и горячего водоснабжения:
12.00 – 14.00 - ул. Героев Рыбачьего, 37.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - ул. Александра Невского, 86.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - ул. Генерала Фролова, 3, 4/6, ул. Полярные Зори, 31 (корп. 1), ул. Александрова, 2, 6, ул. Гаджиева, 4, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.