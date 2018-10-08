Плановые отключения в Мурманске на 9 октября

Рыбак в законе Да, Вова Блинский это символ того времени. А Ливанов просто деревенский дурачок был. Все ему даром досталось и возомнил себя экономическим гением. Книжку какую то " как вести бизнес" написал, тщеславн Комментарий к новости: В Мурманске разгораются шпионские страсти и рейдерские захваты с использованием московских силовиков

Правосудие Там на пресс конференции кто то из представителей Норебо расстраивался, что Тугушев в тюрьме пончики кушал. Не переживайте, ваш хозяин тоже пончики в тюрьме будет кушать. И камера у него будет отдельн Комментарий к новости: В Мурманске разгораются шпионские страсти и рейдерские захваты с использованием московских силовиков