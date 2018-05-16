Планы по развитию региона обсудили в Полярных Зорях

Обсуждение основных этапов корректировки Стратегии социально-экономического развития региона с учетом перспектив развития муниципалитета продолжилось в городе Полярные Зори.



Основными направлениями развития определены создание благоприятной комфортной городской среды, в том числе благоустройство общественной зоны и дворовых территорий, создание новых объектов инфраструктуры и продвижение инвестиционного проекта по строительству горно-обогатительного комбината по переработке перовскит-титаномагнетитовой руды Африкандовского месторождения.



В ходе обсуждения директор филиала по управлению персоналом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» Василий Омельчук озвучил планы по развитию градообразующего предприятия до 2030 года, стабильная работа которого является гарантом социально-экономического развития муниципалитета.