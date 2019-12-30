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Мурманская область. Арктика30.12.19 11:55

Планы приняты, движемся дальше

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области шла речь о реализации региональной программы «100 шагов». О комплексном развитии городской инфраструктуры рассказала первый заместитель губернатора Оксана Демченко, отметив, что все данные от 1 декабря, а окончательные итоги подведут в январе следующего года. «Задача, которая стоял перед нами, в основном, выполнена. Остались отдельные вопросы по некоторым мероприятиям, — сообщила замгубернатора. — В целом, с планом справились, и работа была проведена качественно».

В блоке создания комфортной городской среды провели обустройство 33 детских городков, вместо 25-ти запланированных. Вместо запланированных 60 арт-объектов установлено 65.

- Единственный, который уже доставлен, но ожидает монтажа - в Заполярном. Связано это с ремонтными работами спортивного комплекса. Как только эти работы закончатся, конструкцию сразу установят, - пояснила Оксана Демченко.

Оформлены 20 запланированных художественных пространств. Прошёл обсуждение и проект благоустройства площади Пяти Углов в областном центре. В следующем году планируется его реализация.

Кроме этого, в регионе установлено 23 локальных спортивных объекта, оборудовано девять остановок для комфортного ожидания транспорта. Масштабно запущена реализация закона о вовлечении собственников зданий в благоустройство прилегающих территорий, упрощен порядок создания таких территорий, уже утверждено 163 схемы.

- В рамках программы по развитию комфортной городской среды в сентябре начал функционировать портал «Наш север». Сейчас он полноценно работает. На нём зарегистрированы 5,5 тысячи участников, и уже поступило более двух тысяч обращений. Кстати, 20% из них касаются состояния дорог. Кроме этого, работает региональный колл-центр, куда поступили более 8 тысяч обращений, 7,5 тысячи из которых уже отработаны. Единственное, необходимо доработать качество обработки обращений, — пояснила первый замгуберантора.

Что касается выполнения запланированных мероприятий в жилищно-коммунальной сфере, то в регионе утверждена дорожная карта по уходу от мазутозависимости. Определенная работа проведена по модернизации энергоэффективности жилищного фонда, социальных учреждений.

В следующем году планируется замена 520 лифтов в жилых домах.

«Выполнены все мероприятия по соцзащите, — рассказала Оксана Демченко. — Для многодетных семей созданы механизмы поддержки в улучшении жилищных условий, на 2020 год для них запланированы ежемесячные выплаты. Заработала система социального такси, которую в следующем году планируем расширить.

Правительство продолжает вовлекать региональных работодателей в подготовку профкадров — 12 предприятий уже заключили соответствующие соглашения. В помощь этому процессу в системе среднего специального образования запущено четыре проекта для студентов, по каждому их них также есть партнеры, с которыми тоже заключены соглашения. Кроме этого, создан научно-образовательный центр, который будет способствовать этой работе.

Изменения происходят и в молодёжной политике. Запущен проект «Волонтёрская среда», создан Центр молодежного инновационного творчества, в рамках программы «На Севере жить» сформирован достаточно подробный перечень мероприятий по привлечению молодежи к активной жизни региона.

На совещании не обошли стороной и вопросы культуры. По словам первого заместителя губернатора, все запланированные программы выполнены, выработан механизм поддержки деятелей этой сферы, разработан событийный календарь культурных мероприятий, в котором уже более 700 пунктов. Работает программа пешеходных и автобусных экскурсий. В рамках проекта «Урбан-фест» проведены 12 фестивалей и пять праздников.

Разработаны семь новых туристических маршрутов, которые уже оценили специалисты «Ростуримза». Сейчас они проходят необходимые экспертизы. Задача в том, чтобы эти маршруты заработали как брендовые в ближайшее время.

— Важно, чтобы обсуждаемые планы качественно реализовать в следующем году, — отметил губернатор Андрей Чибис. — И необходимо учесть, чтобы было не просто формальное выполнение намеченного — а такие моменты есть, а модернизировали работу и жёстко контролировали выполнение.

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