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Мурманская область. Арктика04.12.17 13:05

Планы развития Арктической зоны Российской Федерации недостаточно нацелены на улучшение качества жизни её населения

Мер, предусмотренных законопроектом «О развитии Арктической зоны Российской Федерации», недостаточно для обеспечения комплексного социального развития Арктической зоны и улучшения качества жизни её населения, резюмировала губернатор Мурманской области Марина Ковтун в ходе пленарного заседания Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

«Обеспечение посредством создания опорных зон комплексного ускоренного социально-экономического развития арктических субъектов Российской Федерации и Арктической зоны России в целом – эта цель продекларирована и в законопроекте, и в государственной программе «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». На наш взгляд, предусмотренного законопроектом обязательства государства создать необходимую для реализации инвестпроектов инфраструктуру явно недостаточно для обеспечения комплексного социального развития Арктической зоны и улучшения качества жизни её населения», – заявила Марина Ковтун.

По мнению главы региона, в законодательство необходимо заложить и меры, направленные на социальное развитие территорий, решение таких проблем, как сокращение населения арктических территорий.

«Сегодня мы должны говорить о том, как заложить в законодательство социальную политику: повышение качеств жизни людей, повышение качества и доступности медицины», – уверена Марина Ковтун.

В качестве примера глава региона привела инициированную правительством Мурманской области программу «Арктический доктор».

Кроме того, Марина Ковтун заявила о необходимости учёта в законодательстве вопросов экологической безопасности, науки и технологий.

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