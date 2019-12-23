Плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года

Об этом сообщил 22 декабря пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков со ссылкой на финальную версию «дорожной карты», которая согласована РФ и ждёт подписания со стороны Белоруссии, сообщает ТАСС.

«Согласно финальной версии «дорожной карты» по так называемой отмене роуминга между Россией и Белоруссией, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о её законодательном закреплении. Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение шести месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года. К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков», - сказал он.

При этом Новиков отметил, что Россия полностью согласовала финальную версию «дорожной карты». «Нашей стороной она подписана 19 декабря. Теперь мы ожидаем подписание со стороны Белоруссии», - отметил он.