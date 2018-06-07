Платёжные документы с новыми тарифами жители Мурманской области увидят в августе, когда будут выставлены счёта за июль.

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области в очередной раз сообщает, что изменение тарифов на тепловую энергию, воду, водоотведение, электроэнергию произойдёт только с 1 июля 2018 года.

Третий год подряд тарифы на электрическую энергию увеличатся только на 1 процент. Это самый минимальный рост не только по СЗФО, но и в целом по РФ. Соответственно тарифы на электрическую энергию для населения Мурманской области с 1 июля 2018 года составят:

для домов с газовыми плитами – 2,680 руб./кВтч (до 1.07.2018 – 2,650 руб./кВтч);

для домов с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, – 1,892 руб./кВтч (до 1.07.2018 – 1,862 руб./кВтч).

Следует отметить, что тарифы на электрическую энергию остаются самыми минимальными по СЗФО.

Розничные цены на газ сжиженный в 2018 году не изменятся и останутся на уровне 2015 года (в 2017 году розничные цены не повышались). Розничные цены на газ сжиженный составят (с НДС): АО «Мурманоблгаз» – 64,49 руб./кг или 136,62 руб./куб.м. C учётом особенностей региона на текущий момент тарифы на газ сложились самыми максимальными по СЗФО.

Тарифы на тепловую энергию в Мурманской области по-прежнему остаются самыми высокими по Северо-Западному федеральному округу. Средний тариф для населения с 1 июля 2018 года составляет 3150,36 руб./Гкал с НДС. При этом в целях сдерживания совокупной платы граждан за коммунальные услуги начиная с 2013 года темп роста тарифов на тепловую энергию – самый низкий по СЗФО. Основным параметром, влияющим на уровень тарифа на тепловую энергию, является стоимость топлива, которая не подлежит государственному регулированию и формируется по результатам конкурсов и торгов.

Тарифы на коммунальные ресурсы в сфере холодного водоснабжения в Мурманской области одни из самых низких по СЗФО. Средний тариф для населения с 1 июля 2018 года составляет 24,32 руб./куб.м с НДС.

Тарифы в сфере водоотведения в нашем регионе также одни из самых низких по Северо-Западному федеральному округу. Средний тариф для населения с 1 июля 2018 года составляет 19,77 руб./куб.м с НДС.

Комитет по тарифному регулированию сообщает, что средний индекс изменения совокупной платы граждан за коммунальные услуги, установленный правительством Российской Федерации для Мурманской области на 2018 год в размере 3,4%, выдержан. Ожидаемый рост совокупной платы граждан в среднем по Мурманской области сложился ниже федеральных параметров и составит не более 2,4%.

В совокупный платеж граждан за коммунальные услуги входит плата за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроэнергию, газ (без учета взносов за капитальный ремонт и платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме).

Учитывая особенности каждого муниципального образования, максимальный предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (рост совокупной платы граждан) в рамках распоряжения правительства Российской Федерации и постановления губернатора Мурманской области от 29.11.2017 № 143-ПГ в муниципальных образованиях Мурманской области с 1 июля 2018 года не превысит 5,5%.

Комитет обращает внимание, что рост платы граждан определяется с учетом одинакового набора коммунальных услуг и в сопоставимых объемах потребления. Таким образом, платеж по квитанции за июль 2018 года за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, подогрев воды, электроэнергию, газ необходимо соотнести с соответствующим платежом за декабрь 2017 года, при этом объёмы потребления услуг должны быть одинаковыми.

Платёжные документы с новыми тарифами жители Мурманской области увидят в августе, когда будут выставлены счёта за июль.

Государственный контроль по вопросам соблюдения порядка расчета и внесения платы за коммунальные услуги возложен на Государственную жилищную инспекцию Мурманской области.

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области сообщает, что на официальном сайте ведомства размещен «Калькулятор коммунальных платежей», позволяющий обеспечить гражданам онлайн-проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установленному предельному индексу изменения размера платы граждан за коммунальные услуги для Мурманской области в размере.

Консультацию по тарифам на коммунальные ресурсы можно получить в Комитете по тарифному регулированию Мурманской области по телефону (815 2) 48-78-15, 48-78-29, электронная почта: utr@gov-murman.ru.