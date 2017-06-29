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Мурманская область. Арктика29.06.17 08:25

«Платон» стал строже к водителям большегрузов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в порядок взимания платы с большегрузов в системе «Платон» вносятся изменения: они позволят избежать ситуаций, когда водители на отдельных участках дороги выключают приборы расчёта и, тем самым, пытаются снизить стоимость проезда.

В справке к документу поясняется, что в настоящее время плата осуществляется либо на основании маршрутной карты, либо на основании данных бортового устройства. При этом более 85% зарегистрированных в системе перевозчиков используют бортовые устройства. Их владельцы машин обязаны установить самостоятельно.

По результатам анализа работы системы взимания платы с момента её введения выявлены случаи выключения водителями транспортных средств бортового устройства в период движения такого транспортного средства по автомобильным дорогам. При приближении таких транспортных средств к рамкам стационарного контроля бортовые устройства включаются в целях уклонения от административной ответственности за нарушение законодательства о взимании платы.

Таким образом, постановление кабмина нацелено на устранение подобных нарушений: система будет восстанавливать маршрут и требовать оплату в случае, если данных об отдельных отрезках пути будет недостаточно. Расчёт будет производиться, исходя из информации о координатах других точек маршрута.

Такая регламентация порядка восстановления маршрута обеспечит возможность расчёта платы исходя из протяжённости завершённого восстановлением фактического маршрута движения транспортного средства. Принятые решения направлены на повышение платёжной дисциплины собственников (владельцев) транспортных средств и увеличение поступления платы в федеральный бюджет.

 

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