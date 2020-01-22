Плату за отопление рассчитают по уточненным площадям квартир

ПАО «Мурманская ТЭЦ» совместно с расчётным центром АО «МРИВЦ» проводят работу по сверке площадей помещений в многоквартирных домах. С 1 февраля 2020 года для начисления платы за отопление будут применяться данные Росреестра.

- Обращаем внимание жителей, что в квитанциях за отопление за декабрь в информационной части указана площадь квартиры из Росреестра. В случае несоотвествия данных в квитанции и в документах на право собственности жителям необходимо внести изменения в Росреестр и предоставить выписку из Единого государственного реестра недвижимости в АО «МРИВЦ», - отметила директор по сбыту ПАО «Мурманская ТЭЦ» Светлана Зуй.

Сверка завершена по 124 домам Мурманска. Работа в данном направлении продолжается.