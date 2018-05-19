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Мурманская область. Арктика19.05.18 16:30

Плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» успешно пришвартовалась в Мурманске

Сегодня швартовкой у причала предприятия «Атомфлот» в Мурманске завершилась операция по буксировке от места постройки на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге первого в мире плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов». В церемонии торжественной встречи ПЭБ приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

Обращаясь к участникам торжественной церемонии от имени губернатора Марины Ковтун, заместитель главы региона отметил, что плавучий энергоблок – это технологический прорыв, который реализован усилиями российских учёных, отечественных предприятий, объединённых Госкорпорацией «Росатом».

«Мы гордимся, что Мурманская область, западный форпост российской Арктики, долгие годы успешно развивает стратегическое сотрудничество с Госкорпорацией «Росатом». Сегодня в порту Мурманск мы принимаем уникальный, особый для нас объект. «Академик Ломоносов» будет работать в Арктике, а развитие Арктики – это задача на многие десятилетия. Мы абсолютно уверены, что наш регион сыграет особую роль в развитии российских арктических территорий», – подчеркнул Евгений Никора.

Для справки: 

В Мурманске «Академику Ломоносову» предстоит провести около года. Специалисты «Атомфлота» загрузят плавучий энергоблок ядерным топливом. Следующим этапом для ПЭБ станет отправка в город Певек, где он заменит Билибинскую АЭС, обеспечивающую теплом и электричеством жителей Чукотки. Предполагается, что плавучая АЭС покинет Мурманск следующим летом. «Академик Ломоносов» является головным проектом серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Станция способна полностью обеспечить электроэнергией населенный пункт в 200 тысяч жителей. Длина судна – 144 метра, ширина – до 40 метров, водоизмещение – 21,5 тысячи тонн. Срок эксплуатации – до 40 лет, с периодичностью замены топлива каждые 12 лет.

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