Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска к месту постоянного базирования

Сегодня на предприятии «Атомфлот» состоялась торжественная церемония начала буксировки плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов» к месту постоянного базирования – в арктический чукотский порт Певек.

В церемонии приняли участие полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Гуцан, спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, заместители губернатора Мурманской области Евгений Никора и Ольга Кузнецова, заместитель генерального директора – директор Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров, генеральный директор – генеральный конструктор АО «ОКБМ Африкантов» Дмитрий Зверев.

Александр Гуцан выразил благодарность всем, кто участвовал в разработке, проектировании и строительстве плавучего атомного энергоблока, который позволит заменить выводимые из эксплуатации электростанции и станет одним из ключевых элементов инфраструктурного развития Северного морского пути.

«Освоение Арктики – приоритетная стратегическая задача России. Атомный флот для Арктики традиционно проектировался, разрабатывался, строился на Северо-Западе страны. Благодарю всех присутствующих за вклад в дело освоения Арктической зоны нашей страны», – сказал Александр Гуцан.

Уникальным, не имеющим аналогов в мире назвал проект плавучей АЭС Сергей Иванов и выразил надежду, что такие станции будут строиться и дальше, что внесет свой положительный вклад в улучшение экологической ситуации в России. Итогом более чем десятилетнего труда десятков тысяч человек на десятках предприятий назвал плавучую станцию Алексей Лихачев, подчеркнув уникальность и исключительность энергетических параметров, а также эффективность установки.

От имени врио губернатора Андрея Чибиса, правительства Мурманской области и от себя лично Евгений Никора выразил слова благодарности ученым, инженерам, судостроителям, атомщикам, кто принимал участие в создании плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов».

«Девиз «Мурманск – столица Арктики» – это не просто слова. Они подтверждены самоотверженным трудом людей, которые последние 60 лет, с начала работы «Атомфлота», добросовестно делают свое дело и создают такие уникальные объекты. Мы уверены, что коллективы предприятий Госкорпорации «Росатом», расположенные на территории нашего региона, способны на многие новые трудовые подвиги. Желаю «Академику Ломоносову» успешного похода по Северному морскому пути, а также успешной и безопасной эксплуатации в российской Арктике», – подчеркнул Евгений Никора.

По команде Алексея Лихачева на плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» поднят Государственный флаг Российской Федерации, затем началась буксировка объекта на Чукотку – в арктический порт Певек.