Плохие погодные условия осложнили пограничникам операцию по спасению рыбаков терпящих бедствие в районе мыса Сеть-Наволок

9 апреля около 20 часов оперативно-дежурной службой Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району была получена информации о терпящем бедствие маломерном плавсредстве с двумя пассажирами на борту в районе мыса Сеть-Наволок Кольского залива.

Решением руководства Пограничного управления для спасения жизни людей в указанный район незамедлительно был направлен пограничный сторожевой корабль «Сыктывкар». Для упреждения дрейфа лодки с рыбаками в открытое море, на входе в Кольский залив отсекающую позицию заняло рыболовецкое судно «Капитан Бачурихин». Также к поиску терпящих бедствие подключилось рыболовецкое судно «Санкт-Петербург», возвращавшееся с промысла в порт Мурманска. Ситуация осложнялась наступлением сумерек и неблагоприятными гидрометеорологическими условиями (порывистый ветер до 18 метров в секунду, волнение моря 3 балла, снег зарядами, видимость до 1000 метров).

В 22 часа 9 апреля в Пограничное управление поступила информация от терпящих бедствие рыбаков, что их выбросило на берег, но из-за ограниченной видимости они не могут точно определить своё местоположение. В результате обследования побережья и акватории вблизи острова Торос, пограничный сторожевой корабль «Сыктывкар» обнаружил маломерное плавсредство и двух человек на берегу неподалеку от населенного пункта Кувшинская Салма.

Вследствие неблагоприятных гидрометеорологических условий из соображений безопасности, снять рыбаков с берега удалось только рано утором. В 5 часов 10 апреля пограничники подняли любителей морской рыбалки на борт пограничного сторожевого корабля. Медицинская помощь им не потребовалась. Спустя час они благополучно были доставлены в Североморск.

Благодаря слаженной работе всех спасательных служб и ведомств, экипажей гражданских рыболовецких судов, которые, не смотря на штормовую погоду, не остались безучастны к судьбе терпящих бедствие, а также оперативным действиям моряков-пограничников человеческих жертв удалось избежать.

В целях обеспечения безопасности мореплавания Пограничное управление настоятельно обращает внимание граждан на то, что перед выходом в море необходимо заранее учитывать прогноз погоды, а также поддерживать должное техническое состояние плавательных средств и соблюдать меры безопасности.