Мурманская область. Арктика19.01.20 15:25
Плотной пеленой Мурманск накрыл туман
Сегодня большую часть дня областной центр находится во власти тумана. Только днём, с 12 до 14 часов белая пелена рассеялась, солнце пробилось через неё и осветила западные склоны сопок. Сейчас Мурманск находится во власти тумана, образованию которого способствует высокая влажность (до 87%) и холодный воздух (10 минут назад на метеодатчиках было в среднем -17.3°C).
Как сообщает Мурманское УГМС, завтра, 20 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-западный ночью слабый, утром и днём местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -17-22°, днем -1-6°. Гололедица.
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