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Мурманская область. Арктика05.02.19 15:33

Пловцы из 32 стран готовятся приехать в Мурманск

Сегодня в комитете по физической культуре и спорту администрации города Мурманска состоялась видеоконференция с будущими участниками III Чемпионата мира по ледяному плаванию и I Кубка Арктики – соревнований, которые состоятся в столице Заполярья уже в марте.

Спортсменам в ледяной воде предстоит преодолеть дистанции на 50, 100, 200, 500 метров и один километр. На настоящий момент на соревнования заявились около 400 спортсменов из 32 стран мира.

На связь с представителями комитета вышел основатель и президент Международной ассоциации ледового плавания (International Ice Swimming Association) Рэм Баркай. Спортсмен вместе с коллегами продемонстрировал, как идет подготовка к Чемпионату в ЮАР. Один из методов закалки – 10 минут просидеть в бассейне со льдом, поскольку температура воды на кейптаунском побережье Атлантического океана сейчас +11°С, в городе – +30°С. Для сравнения: температура воды, в которой придётся плыть в Мурманске от 0°С до +1°С.

В столице Заполярья спортсменов будет ждать настоящий олимпийский бассейн на короткой воде: размером 25 на 25 метров, рассчитанный на 10 дорожек.

– Мы выходим на финальный этап подготовительных мероприятий. С конца февраля на Семеновском озере начнется расчистка территории, проверка толщины льда и подготовка ледяного бассейна, – рассказала председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Андреева.

Уже заказаны морозоустойчивые системы электронного финиша. Также организаторы предусмотрели увеличение количества мест на трибунах, электронное табло, на котором в режиме реального времени будут видны результаты спортсменов, и конечно, программу открытия и закрытия соревнований.

У Мурманска уже сложился имидж столицы ледяного плавания — I Чемпионат мира 2015 года вызвал шквал эмоций у зрителей, в адрес администрации города пришло очень много писем со словами благодарности от мурманчан и гостей спортивного праздника. Тогда в гости к северянам приехали пловцы из 15 стран со всех континентов. А в 2016 году I Чемпионат мира по ледяному плаванию, был признан событием года в рейтинге WOWSA AWARDS–2015 — премии за выдающиеся достижения в мире плавания в открытой воде.

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