ПМЭФ-2017: правительство Мурманской области подпишет соглашение о социально-экономическом партнерстве с компанией «ФосАгро» на 2017-2019 гг

Правительство Мурманской области подпишет на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о социально-экономическом партнерстве с компанией «ФосАгро» на 2017-2019 гг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства. Соглашение касается в основном развития моногорода Кировск, где расположен комбинат «Апатит» компании «ФосАгро». ПМЭФ пройдёт с 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

Конкретные проекты в рамках соглашения будут озвучены позже, но в целом документ направлен на продолжение ведущейся уже много лет работы властей региона и руководства горнодобывающей компании по развитию Кировска. Основным направлением является развитие туризма.

Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе «Апатита», инвестиции компании в развитие крупнейшего в Заполярье туристско- рекреационного кластера «Хибины», расположенного в Кировске, за четыре года составили свыше 3,2 млрд рублей. Из них только в крупнейший в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» вложения составили 1 млрд 190 млн рублей.

Проект по развитию туризма в Хибинах компания начала для диверсификации экономики Кировско-Апатитского района и создания новых рабочих мест. Кировск исторически был моногородом, ориентированным на работу предприятия «Апатит». Однако расположенные здесь горы Хибины являются популярным местом отдыха для россиян и жителей других стран, что создает предпосылки для развития туристической сферы.

Помимо вложений непосредственно в туристические объекты, компания поддерживает и инфраструктурные проекты. Так, более 600 млн рублей было выделено на модернизацию аэропорта «Хибины», который связал район прямыми авиасообщениями с Москвой и Санкт-Петербургом. Следующими крупными объектами инвестиций стали санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас», в развитие которого было вложено 340 млн рублей, и база отдыха «Лесная», где 440 млн рублей были вложены в строительство 18 гостевых домов и другой инфраструктуры.