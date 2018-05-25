ПМЭФ-2018: Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подчеркнула роль сотрудничества бизнеса и государства в развитии социальной инфраструктуры

Совместные усилия органов власти и бизнеса позволяют качественно менять инфраструктуру в городах региона, заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун на деловом завтраке губернаторов в рамках ПМЭФ-2018. Тематический завтрак был посвящен вопросам развития социальной инфраструктуры субъектов страны.

Глава региона представила коллегам практики Мурманской области по созданию комфортной среды проживания во взаимодействии государства и бизнеса.

Так, историей успеха Марина Ковтун назвала совместный с градообразующим предприятием проект по строительству гондольно-кресельного подъёмника в Кировске. Как сообщила Марина Ковтун, общий объем инвестиций в проект составил 559 млн рублей, из которых почти две трети – частные средства.

«При реализации проекта мы ставили перед собой цель – увеличить пропускную способность горнолыжных склонов Кировска. И сегодня можно смело сказать, что эта цель достигнута. С 2014 года, с вводом в эксплуатацию подъёмника, продолжает фиксироваться рост как туристского потока на территорию, так и активности среднего и малого бизнеса в сфере туризма и смежных отраслей. По экспертной оценке, с 2014 года общий турпоток на территорию вырос на 40%: с 40 тысяч туристов в 2014 году до 70 тысяч в 2017», – рассказала Марина Ковтун.

Также реализация этого проекта позволила области получить федеральное софинансирование на обустройство сопутствующей инфраструктуры, которой пользуются и жители, и туристы города, – реконструкцию автотранспортной развязки при въезде в город. С октября 2016 года в Кировске создана территория опережающего социально-экономического развития. Большая часть «опорных» проектов ТОСЭР связана именно с развитием туризма, рассказала губернатор.

В интересах повышения качества жизни северян правительство Мурманской области уделяет приоритетное внимание выстраиванию партнерских отношений с крупными промышленными предприятиями, ведущими свою работу на территории региона. Только по итогам 2017 года объем привлеченных на развитие инфраструктуры внебюджетных средств составил 400 млн рублей. С учетом участия консолидированного бюджета Мурманской области общие инвестиции в развитие городской среды, в том числе социальных объектов муниципалитетов, составили почти 1 млрд рублей.

При этом правительство Мурманской области внедряет и новые механизмы взаимодействия государства и бизнеса. Например, привлекает к оказанию социальных услуг малые предприятия и некоммерческие организации.

«Как показывает региональная практика, одним из сдерживающих это направление факторов остается отсутствие федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», который должен ввести в действие полноценный механизм социального заказа и тем самым повысить эффективность использования бюджетных средств», – заявила Марина Ковтун.

Созданы и работают в Мурманской области институциональные и нормативные условия для привлечения инвесторов в развитие социальной инфраструктуры с использованием инструментов государственно-частного партнерства.

Одним из первых таких проектов в Мурманской области стало создание экотехнопарка на основе концессионного соглашения. Стоит отметить, что это первый инфраструктурный проект в сфере обращения с отходами на основе государственно-частного партнерства в Арктической зоне Российской Федерации. Общий объем внебюджетных инвестиций в проект составляет более 1,8 млрд рублей. В настоящее время основные производственные мощности полигона ТКО построены. В декабре 2017 года состоялся ввод в опытно-промышленную эксплуатацию мусоросортировочной линии.

Также инструменты государственно-частного партнёрства применяются правительством Мурманской области при реализации проектов по модернизации системы теплоснабжения и развития медицины.