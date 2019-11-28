По 13 копеек на доллар и евро

Центральный банк России с 29 ноября установил официальный курс доллара в размере 64,1005 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 12,83 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,5747 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 13,49 копейки.