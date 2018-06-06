По берегу Семёновского озера проложена экологическая тропа

Проект «Эколого-образовательный маршрут Семёновского озера» Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» стал победителем Российского национального юниорского Водного конкурса в 2017 году. Финансирует проект-победитель конкурса АНО «Институт консалтинга экологических проектов» при поддержке компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Россия».

8 июня в 16.15 около домика «моржей» на Семёновском озере состоится торжественное открытие в Мурманске экологической тропы, созданной в рамках проекта «Эколого-образовательный маршрут Семёновского озера».

В торжественной церемонии примут участие Наталья Давыдова – директор Института консалтинга экологических проектов, руководитель международных экологических проектов, почетный работник водного хозяйства Российской Федерации, кандидат технических наук; специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, сотрудники Государственного природного заповедника «Пасвик» и КНЦ РАН.