По данным Министерства энергетики и ЖКХ, объекты соцкультбыта Мурманской области готовы к зиме на 100%, жилой фонд – на 95%

По традиции перед началом отопительного сезона на оперативных совещаниях под руководством губернатора Марины Ковтун еженедельно рассматриваются результаты выездных заседаний межведомственной комиссии по подготовке к зиме. Глава региона отметила, что на минувшей неделе областная межведомственная комиссия по подготовке объектов ЖКХ к работе в отопительный период завершила проверку муниципальных образований Мурманской области. Последними стали ЗАТО Александровск и Видяево. Об итогах выездных заседаний доложил министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский.

По сообщению министра, в Александровске почти на все жилые дома оформлены паспорта готовности к зиме. В Видяево пока лишь четверть жилых домов получила паспорта готовности. Как пояснил Владимир Гноевский, в 2018 году к эксплуатации объектов и систем теплоснабжения приступило АО «МЭС», которое выявило ряд нарушений качества подготовительных мероприятий, проводимых управляющей организацией.

«Алгоритм сдачи домов определен. В настоящее время заключены дополнительные контракты с подрядными организациями по промывке систем теплоснабжения многоквартирных домов. Сейчас работы выполняют девять компрессорных установок и ремонтных бригад. 14 сентября все паспорта будут выданы, а все работы закончены», – отметил Владимир Гноевский.

Эту информацию по видеосвязи подтвердил глава администрации ЗАТО Видяево Вячеслав Градов.

В целом по области, по данным министерства, объекты соцкультбыта готовы к зиме на 100% и имеют паспорта готовности, жилфонд – на 95%.

Глава региона обратилась к руководителям муниципалитетов с напоминанием о сроке получения паспортов готовности муниципалитетов – 15 сентября – и призвала поторопиться с завершением необходимых мероприятий.