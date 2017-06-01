По делу о ледяной глыбе, упавшей на ребёнка, будет отвечать руководитель ООО «Развитие»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 31-летнего жителя Кировска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Следствием установлено, что в конце марта 2017 года, днём, когда 11-летний ребёнок возвращался из школы, ему на голову упал фрагмент льда, сброшенный рабочими организации, оказывающей услуги по содержанию крыш многоквартирных домов в надлежащем состоянии, проводившими в это время работы по очистке кровли дома.

Обвиняемый, являясь руководителем ООО «Развитие», не проконтролировал соблюдение подчиненными сотрудниками норм безопасности и обеспечение охраны опасной зоны, в результате чего ребёнок получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы. В ходе следствия обвиняемый возместил в полном объёме причиненный материальный и моральный вред.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.