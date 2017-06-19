По факту ДТП с автомобилем скорой медицинской помощи в Кольском районе проводится проверка

18 июня в 18.20 на 1468 км + 250 м автодороги Р-21 «Кола» водитель скорой медицинской помощи автомобиля «Фиат Дукато» 1956 года рождения, двигаясь со стороны п.Печенга в направлении Мурманска при прохождении правого поворота, не справился с управлением, допустил занос автомобиля с последующим опрокидыванием на правой полосе проезжей части по ходу движения.

В результате ДТП пассажир автомобиля – женщина 1973 года рождения – получила травму руки, была обслужена амбулаторно. Оба участника ДТП (водитель и пассажир) были пристегнуты ремнями безопасности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту ДТП проводится проверка.