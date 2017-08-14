По факту ДТП с погибшим проводится проверка

Сегодня около 5.30 на 1147 км автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля «ВАЗ-21120» по предварительной информации не учёл дорожные условия, не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 22-летний водитель погиб на месте, 21-летний пассажир госпитализирован в медицинское учреждение.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области, по факту ДТП проводится проверка.