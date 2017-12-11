По факту ДТП в Кольском районе, в котором погиб мужчина, проводится проверка

Сегодня около 8 часов 43 минуты на 1338 км автодороги «Кола» Кольского района по неустановленной причине произошло столкновение автомобилей «УРАЛ» и «Митсубиси Каризма», после чего автомобиль «УРАЛ» отбросило на «Лада Ларгус».

В результате происшествия 62-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», получивший травмы, был госпитализирован в медучреждение, где через некоторое время скончался.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.