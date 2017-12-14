По факту гибели мужчины в гаражном боксе в городе Мурманске региональным управлением СКР проводится процессуальная проверка

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются причины и обстоятельства, приведшие к смерти мужчины.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, 14 декабря в утреннее время поступило сообщение об обнаружении в гаражном боксе, расположенном в одном из гаражных кооперативов города Мурманска по улице Гвардейская тела мужчины. Незамедлительно после получения информации к месту происшествия прибыли следователи СКР по Мурманской области, оперативные сотрудники УМВД России по Мурманской области.

Предварительно установлено, что мужчина, 1988 года рождения, получил механический удар в область живота в результате неосторожного обращения с газовым баллоном. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки в пределах установленного законом процессуального срока будет принято соответствующее процессуальное решение.