По факту гибели семьи на пожаре в Апатитах возбуждено уголовное дело

В вечернее время 30 апреля 2018 года в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области поступило сообщение о смерти ребенка, 2010 года рождения, и его родителей, 1972 годов рождения, погибших в результате пожара, произошедшего в квартире, расположенной в доме 99 по улице Строителей в городе Апатиты Мурманской области. Незамедлительно на место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы.

По результатам проведенного комплекса проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Предварительной причиной смерти стало отравление угарным газом. На телах погибших каких-либо насильственных повреждений не обнаружено.

В настоящее время следователем СК проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин, послуживших возникновению пожара. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.