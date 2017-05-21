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Мурманская область. Арктика21.05.17 10:20

По факту наезда на ребёнка служебного автомобиля ОБ ППС УМВД России по г.Мурманску проводится проверка

19 мая около 16.20 в Мурманске в районе дома № 12 по ул. Первомайской служебный автомобиль ОБ ППС УМВД России по г.Мурманску, двигаясь на вызов, совершил наезд на мальчика 2009 года рождения.

Ребёнок находился на улице без сопровождения взрослых, выскочил внезапно перед близко идущим автомобилем из-за транспортного средства, припаркованного у края проезжей части. Сотрудники полиции сразу же вызвали скорую помощь, сообщили о происшествии в дежурную часть УМВД России по г.Мурманску.

Мальчик госпитализирован в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту проводится проверка, начальником УМВД России по Мурмаской области назначена служебная проверка. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка, направленная на установление причин и обстоятельств, приведших к получению травм 8-летним мальчиком в результате ДТП с участием служебного автомобиля ППС.

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