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Мурманская область. Арктика11.07.19 14:01

По факту обнаружения тела новорожденного ребенка в Мурманске возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области  возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, – убийство матерью новорожденного ребёнка.

Установлено, что 10 июля примерно в вечернее время в баке мусоропровода подъезда одного из домов по улице Орликовой  Мурманска обнаружено тело новорожденной девочки. Ребёнка, завернутого во фрагмент ткани, нашёл дворник.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователя следственного отдела по городу Мурманск, следователей-криминалистов отдела криминалистики СУ СК России по Мурманской области, а также работников подразделений УМВД России по городу Мурманску. В ходе осмотра места происшествия видимых телесных повреждений на его теле не обнаружено.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, благодаря совместной работе сотрудников Следственного управления и полиции в кратчайший срок установлена мать ребенка. Ею оказалась местная жительница, 1986 года рождения.

Криминалистами следственного управления зафиксирована следовая обстановка на месте обнаружения тела, а также в квартире подозреваемой. В частности обнаружены и изъяты предметы и биологические следы, указывающие на родовую деятельность. Следователем незамедлительно назначены судебные медицинская и генетическая экспертизы, согласно предварительным результатам которых установлено, что девочка при рождении была жива и является биологической дочерью подозреваемой. Предварительная причина смерти ребенка – утопление в воде.

В настоящее время с женщиной проводятся следственные действия. Следователями детально выясняются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются и допрашиваются свидетели.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

 

 

 

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