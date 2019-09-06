По факту осквернения мемориала в мкр. Росляково Мурманска проводится доследственная проверка

Следственными органами СК России по Мурманской области организовано проведение доследственной проверки по факту осквернения мемориала в мкр. Росляково Мурманска.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, согласно полученным сведениям, 26 августа текущего года, группа подростков осквернила мемориал, посвященный памяти участников Великой Отечественной войны, расположенный в микрорайоне Росляково областного центра.

В ходе процессуальной проверки следователями будет проведён комплекс процессуальных действий, направленный на установление личностей несовершеннолетних, а также обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям правонарушителей.